Разбил стекло и начал резать себе руки: В Краматорске патрульные и медики предотвратили попытку суицида. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) патрульные вместе с медиками предотвратили попытку самоубийства. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Происшествие произошло 26 июня в одной из больниц города.

«То, что увидели патрульные, прибыв на вызов в травматологию Краматорска, происходит, к счастью, не каждый день: посреди коридора – агрессивный мужчина, который истекает кровью. По словам медицинских работников, гражданин зашел в помещение, неожиданно разбил стекло в дверях и этим стеклом начал резать себе руки. Все это происходило на глазах у посетителей больницы», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что общение или переговоры не повлияли на намерения мужчины.

«Он не реагировал на слова полицейских. Учитывая опасность, которую он нес себе и окружающим, патрульные были вынуждены успокоить гражданина. Все это ради того, чтобы медики смогли оказать ему помощь: уколоть обезболивающее и зашить порезы. Всего наложили около 20-ти швов», – сообщили в пресс-службе.

Объяснить свои действия мужчина не смог, как и назвать свою фамилию или адрес проживания.

«К счастью, вовремя оказанная помощь предотвратила гораздо худшие последствия. После этого пострадавшего направили на лечение в другое медицинское учреждение, патрульные помогли врачам с сопровождением», – добавили в пресс-службе.