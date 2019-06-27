Положение ВСУ в районе Станицы Луганской улучшено, – Бондарь. Новости

Разведение сил и средств сторон, что происходит сейчас в Станице Луганской (Луганская обл.), улучшает положение Вооруженных сил на этом участке. Об этом заявил в Станице Луганской заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь, передает «Радио Свобода».

Бондарь отметил, что украинские военные не отводят войска из Станицы Луганской и не ухудшают положение подразделений.

«Наоборот, это перемещение на более подготовленные позиции позволяет нам эффективнее контролировать этот участок. Надо понимать, что это полукруг радиусом 1 км. У нас часто на линии соприкосновения подразделения находятся и на большем расстоянии друг от друга, и на 1 км, и на 400 метров – в зависимости от обстановки. Если взять подразделение, что мы переместили вчера, то там позиция была расположена в 300 метрах от противника и постоянно обстреливалась, там погиб военнослужащий. Защищенность на этом посту была недостаточна. Сейчас мы сделали полукруг, который позволит эффективно контролировать этот участок», – заявил Бондарь.

Также он пояснил, что счет отвода идет от середины реки Северский Донец, таким образом, незаконные вооруженные формирования отходят за полосу, которая в соответствии с Минскими соглашениями должна находиться под контролем Украины. «Противник находился на нашей стороне. Если мы реально уходим на 250-300 метров, то они – на 1500-1600 метров. Мы их выбрасываем с плацдарма, который они здесь заняли», – сказал заместитель командующего ООС.

Он отметил, что на участке между КПВВ, где линию разграничения переходят гражданские, теперь не будет людей с оружием.

Напомним, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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