В Одессе СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе интернет-агитатора, который распространял в сети антиукраинские материалы. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с призывами к изменению государственной границы и нарушению территориальной целостности Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР". Публикации фигурант производства брал с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований», – сообщили в СБУ.

Также отмечается, что во время санкционированных следственных действий сотрудники спецслужбы обнаружили в квартире мужчины компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.