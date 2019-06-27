Дочь была рядом: На Донетчине нетрезвая мать 9-месячного ребенка заснула на улице. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) нетрезвая женщина уснула возле одного из подъездов многоэтажки, а рядом в коляске спала ее маленькая дочь. Ребенка у горе-матери забрали, теперь о девочке заботятся врачи. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции в 13:37. Пьяная молодая женщина спала на улице, а рядом с ней находился маленький ребенок», – рассказали в полиции.

На место происшествия прибыли инспектор ювенальной превенции и работники социальной службы по делам детей.

«Проснувшись, женщина стала вести себя достаточно агрессивно – бросалась на сотрудников, высказывалась нецензурной бранью, кричала и совсем не обращала внимания на дочь. В общем оказалось, что это привычный образ ее жизни. Учитывая на все эти обстоятельства, было принято решение о немедленном изъятии 9-месячного ребенка от матери и помещении в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что женщину привлекут к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административном правонарушении.