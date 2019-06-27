Пограничники задержали члена НВФ, который скрывался в РФ, но решил искать работу в Украине. Новости

В пункте пропуска «Гоптовка » (Харьковская область) пограничники задержали 25-летнего гражданина Украины, который находился в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) в «ДНР» в 2014 году. Об этом сообщает сегодня, 27 июня, пресс-служба Госпогранслужбы.

Уточняется, что молодой человек четыре года проживал в России и решил вернуться в Украину. В ходе оперативных мер было подтверждено его участие в НВФ. По его словам, он дежурил на блок-постах, досматривал автомобили, проверял документы и личные вещи граждан.

Мужчина рассказал пограничникам, что после службы в «ДНР» его не устроили «идеи "русского мира"» и он уехал жить в Россию. Однако там не смог найти работу и решил вернуться в Украину, думая, что спустя несколько лет о его противоправных действиях никто не узнает.

В сообщении пограничников отмечается, что в данном случае речь идет о нарушении ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участия в их деятельности).

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.