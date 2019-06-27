В «Л-ДНР» анонсировали передачу четверых пленных. Новости

В пятницу, 28 июня, «Л-ДНР» намерены передать Украине 4-х пленных. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, об этом договорились экс-участник Трехсторонней контактной группы в Минске Виктор Медведчук и «главы» «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Как заявил Пушилин, пленные будут переданы в одностороннем порядке, после чего планируется «перейти к обмену всех установленных на всех установленных». Как утверждает Пасечник, «передача 4-х удерживаемых в республиках Донбасса лиц состоится в пятницу в Минске, они будут переданы Медведчуку».

В «республиках» также уверяют, что 3-е из 4-х пленных, которых планируется освободить, – военнослужащие ВСУ.

Как сообщает российское издание «ТАСС», будут освобождены: Дмитрий Великий – 1988 года рождения, Яков Веремейчик – 1986 года рождения, Эдуард Михеев – 1960 года рождения, Максим Горяйнов – 1984 года рождения.

Напомним, что в «ДНР» запрашивают у украинской стороны 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных».