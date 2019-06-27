Трасса «Запорожье – Мариуполь»: В облавтодоре отчитались о ремонте 6 км (Фото). Новости

В пределах Донецкой области продолжается капитальный ремонт национальной трассы Н-08 по маршруту «Запорожье – Мариуполь». Усиленную основу и нижний слой асфальта уже имеют 6 км дороги. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, дорожная спецтехника работает в Никольском районе – от Никольского в направлении Мариуполя. «Для достижения проектной прочности дорожную одежду сначала усиливают специальным слоем из органо-минеральной смеси, затем на укрепленную основу устраивается нижний слой асфальтобетонного покрытия, а впоследствии – и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы выполняются со строгим соблюдением требований национальных стандартов.

На днях работниками ГП «Научно-технический центр "Дорожный контроль качества"» отобрали образцы-керны обустроенных слоев дорожной одежды. «Отбор кернов осуществляется для проверки сцепления между слоями дорожной одежды и качества использованного строительного материала. Извлеченная проба должны сохранять монолитность, а также пройти поэтапный контроль в лабораторных условиях с целью проверки показателей свойств каждого слоя дорожной одежды отдельно», – объяснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, ход ремонта 15-километрового участка национальной трассы Н-08 «Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь» осмотрел глава Укравтодора Славомир Новак с председателем ДонОВГА Александром Куцем.

Напомним, в 2019 году на ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн.

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