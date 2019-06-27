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Авто как никогда: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 июня. Новости

Авто как никогда: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 июня

ДН

27.06.19 14:49dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Кира: «11:55. Сегодня пешая из Бахмута в Горловку, в 7:00 без очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Александр: «11:18. В сторону Курахово на "Каргилле". Авто как никогда не счесть. Задерживали перевозчики и супер льгота, вклинивались в льготную очередь, сейчас не много попустило. Протяжка в среднем 12-15минут»;
  • Sergey: «11:19. За мост уходят или еще на мосту автомобили?»;
  • Александр: «11:21. Уже на конце спуска с моста»;
  • Андрей: «11:23. "Каргилл" в Украину на середине моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «14:33. Еленовка в Мариуполь. На 12:30 – 75 основная и штук 10 льготы в Украину».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Виталий: «11:57. Октябрь на выезд из ДНР. Немного дальше магазина. 100+»;
  • Stanislav: «13:14. Пищевик в Донецк 40 авто»;
  • Наталья: «13:52. В 12:30 родители стали в Пищевике в Донецк. 13:45 заехали на проверку»;
  • Stanislav: «13:57. Пищевик: запустили партию, но хвост все равно 40 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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