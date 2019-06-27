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Только факты: Тука прокомментировал разведение войск в Станице Луганской. Новости

Только факты: Тука прокомментировал разведение войск в Станице Луганской

27.06.19 16:46dnews.dn.uaНовости

На схеме изображено расположение НВФ на правом берегу Северского Донца. Фото: Facebook / Георгий Тука

Сегодня, 27 июня, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука прокомментировал первый этап разведения сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.) на своей странице в Facebook.

«Несколько слов о разведении войск в Станице Луганской», – написал он.

Так, Тука привел «только факты»:

  • Этот вопрос ждал своего решения около двух лет. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) постоянно нарушали «режим тишины», отменяя процесс разведения.
  • Местные жители, напуганные перспективой оказаться без защиты, неоднократно устраивали акции протеста, требуя не отводить украинскую армию.
  • На левом берегу Северского Донца расположена высота «Князь Игорь», которая позволяет НВФ контролировать окружающую местность.
  • В 2016 году 4 представителя НВФ в конце дня, за спинами последней партии гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ. «По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что позволило сепаратистам устроить блокпост и взять под контроль мост», – отметил Тука.
  • По показаниям жителей, которые вчера пересекали линию разграничения, личный состав НВФ на блокпостах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан, «не наших».
  • По соответствующему сигналу, личный состав обеих сторон был отведен на определенное расстояние.
  • По сегодняшним показаниям людей, они наблюдают большое скопление живой силы НВФ в районе Пионерского, Николаевки и клубничного поля на горе, с которого россияне били «Градами» по Станице Луганской. По словам замминистра МинВОТ, Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества НВФ.
  • По данным разведки, во время совещания у «главы ЛНР» Пасечника, один из местных «крепких хозяйственников» доложил, что уже изготовлена ​​металлическая конструкция, которая позволит быстро восстановить движение транспорта по разрушенному мостовому переходу.

Также Тука поделился своей оценкой происходящего. «Не имея лично никакого доверия к слепо-глухо-немой про-российской СММ ОБСЕ (тем более – к сепаратистам), уповаю только на нашу разведку и вооруженные силы, которые не позволят сепаратистам, при поддержке ВС РФ, перейти мост и осуществить попытку захвата плацдарма на правом берегу Северского Донца», – написал он.

Напомним, 26 июня возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Позже стало известно, что в соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, НВФ завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошли от пешеходного моста.

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