Только факты: Тука прокомментировал разведение войск в Станице Луганской. Новости

Сегодня, 27 июня, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука прокомментировал первый этап разведения сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.) на своей странице в Facebook.

«Несколько слов о разведении войск в Станице Луганской», – написал он.

Так, Тука привел «только факты»:

Этот вопрос ждал своего решения около двух лет. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) постоянно нарушали «режим тишины», отменяя процесс разведения.

Местные жители, напуганные перспективой оказаться без защиты, неоднократно устраивали акции протеста, требуя не отводить украинскую армию.

На левом берегу Северского Донца расположена высота «Князь Игорь», которая позволяет НВФ контролировать окружающую местность.

В 2016 году 4 представителя НВФ в конце дня, за спинами последней партии гражданских, перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ. «По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что позволило сепаратистам устроить блокпост и взять под контроль мост», – отметил Тука.

По показаниям жителей, которые вчера пересекали линию разграничения, личный состав НВФ на блокпостах был заменен на кадровых военных, по словам луганчан, «не наших».

По соответствующему сигналу, личный состав обеих сторон был отведен на определенное расстояние.

По сегодняшним показаниям людей, они наблюдают большое скопление живой силы НВФ в районе Пионерского, Николаевки и клубничного поля на горе, с которого россияне били «Градами» по Станице Луганской. По словам замминистра МинВОТ, Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества НВФ.

По данным разведки, во время совещания у «главы ЛНР» Пасечника, один из местных «крепких хозяйственников» доложил, что уже изготовлена ​​металлическая конструкция, которая позволит быстро восстановить движение транспорта по разрушенному мостовому переходу.

Также Тука поделился своей оценкой происходящего. «Не имея лично никакого доверия к слепо-глухо-немой про-российской СММ ОБСЕ (тем более – к сепаратистам), уповаю только на нашу разведку и вооруженные силы, которые не позволят сепаратистам, при поддержке ВС РФ, перейти мост и осуществить попытку захвата плацдарма на правом берегу Северского Донца», – написал он.

Напомним, 26 июня возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Позже стало известно, что в соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, НВФ завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошли от пешеходного моста.

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