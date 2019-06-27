На Днепропетровщине для переселенцев открыли многоквартирный дом (Фото). Новости

В Павлограде (Днепропетровская обл.) состоялось торжественное открытие жилого объекта для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Мероприятие прошло вчера, 26 июня. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ).

Так, в двухэтажном здании по улице Литейная, 18 было создано социальное жилье для 42 переселенцев – был проведен капитальный ремонт. «Это первый объект из пяти в Днепропетровской области, который был реконструирован в рамках проекта Украинского фонда социальных инвестиций, целью которого является создание жилья для внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Как сообщается, данное здание, построенное в 1972 году, было в очень запущенном состоянии и не использовалось почти 20 лет. В прошлом это общежитие барачного типа, с централизованным водоснабжением, но без канализации.

Сейчас там сделано 19 светлых и комфортных, полноценных квартир: 14 однокомнатных, 4 двухкомнатных и одна трехкомнатная.

Как сообщает пресс-служба Павлоградского городского совета, общий объем финансирования объекта – 15,1 млн грн.

Переселенцам вручили ордера на квартиры. Распределением жилья занималась специальная комиссия, созданная при Павлоградском городском исполнительном комитете.

Всего в Днепропетровской области для проживания ВПЛ обустроены 97 квартир и 13 комнат в общежитиях (около 270 мест для поселения) на 5 жилых объектах в следующих населенных пунктах: Павлоград, Каменское (до переименования Днепродзержинск), Верхнеднепровск, Вольногорск и с. Чумаки. Объем инвестиций в жилые объекты составляет около 63 млн грн.

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