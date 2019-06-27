Выборы в ВРУ: Какими будут бюллетени для голосования. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном и одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.

Что касается бюллетеней со списками партий, то ЦИК установила, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны, на государственном языке, размером 200х600 мм, голубовато-серого цвета с соответствующей защитой. В бюллетень включена 21 политическая партия в порядке согласно жеребьевке.

Бюллетени с кандидатами-мажоритарщиками должны выглядеть так:

до 6 кандидатов – размер 200х200 мм;

до 11 кандидатов – 200х300 мм;

до 18 кандидатов – 200х400 мм;

до 33 кандидатов – 200х600 мм;

до 50 кандидатов – 200х800 мм.

Текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны, на государственном языке, песочного цвета с водяным знаком и защитным покрытием.

Отмечается, что в избирательном бюллетене по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах (ОИО), в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена собственные) и отчество (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов в народные депутаты Украины. При этом в случае полного совпадения фамилий, имен и отчества кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в соответствующем ОИО, сведения о таких кандидатах в народные депутаты Украины размещаются в избирательном бюллетене в порядке возрастания дат рождения соответствующих кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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