СМС-информирование: Как работает онлайн сервис ПФУ. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) расширяет возможности. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба ПФУ.

«С мая 2018 года Пенсионным фондом Украины введен новый онлайн сервис – ежемесячное СМС-информирование об уплате работодателем страховых взносов и зачисление соответствующего периода в стаж. Услуга доступна после регистрации на вебпортале электронных услуг Фонда», – говорится в сообщении.

Так, для того, чтобы настроить сервис СМС-информирования, необходимо:

Войти в личный кабинет на вебпортале с помощью электронной цифровой подписи. В верхнем меню выбрать раздел «Настройки», а в нем – вкладку «Дистанционное информирование» («Дистанційне інформування»). Поставить отметку напротив текста «Предоставляю согласие на получение СМС-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона». В поле рядом указать номер телефона, на который будут отправляться СМС-сообщения. В поле ниже ввести электронную цифровую подпись и пароль к нему. Нажать кнопку «Сохранить».

Также сообщается, что по состоянию на 27 июня 2019 года, 1,5 млн сообщений об уплате страховых взносов было отправлено с мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, на портале электронных услуг ПФУ введена услуга онлайн-записи на прием в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях. Также через портал электронных услуг ПФУ пенсионеры могут получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом.

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