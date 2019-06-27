В прифронтовом поселке Донетчины зафиксировали вспышку АЧС. Новости

В прифронтовом Зайцево (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) на этой неделе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Как сообщается, случай произошел 25 июня в личном сельском хозяйстве местного жителя. Диагноз АЧС подтвердили результаты Днепропетровской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

Всего в июне зафиксировано 3 случая по Украине. Кроме Донецкой области, также в Харьковской и Херсонской. «С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС, проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора», – говорится в сообщении.

По данным службы, в очагах заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.