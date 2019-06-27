Сервисный центр МВД «на колесах»: Куда приедет на Донетчине в июле (График). Новости

В Донецкой области с 4 по 25 июля состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график был размещен сегодня, 27 июня, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МСЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

4 июля – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;

5 июля – Дружковка, ул. Соборная, 16;

10 июля – Мангуш, пр-т Мира, 72;

11 июля – Никольское (до переименования – Володарское), ул. Свободы, 87;

12 июля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

17 июля – Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;

18 июля – Александровка, ул. Центральная, 13;

24 июля – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Дружбы, 24;

25 июля – Северск, ул. Центральная, 8.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

Напомним, на территории сервисного центра МВД в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) открыли площадку ретро-авто и уголок отдыха для клиентов.