Жителя Донетчины задержали за торговлю боеприпасами. Новости

В прифронтовом селе Новгородское (Донецкая обл.), что близ Торецка (до переименования – Дзержинск) полицейские задержали местного жителя за торговлю патронами. Боеприпасы и деньги от их реализации изъяты. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием.

«Оперативники получили информацию о том, что 21-летний житель поселка Новгородское, что близ Торецка, ищет покупателей на патроны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что схема продажи была такова: злоумышленник назначил покупателю встречу на улице и из рук в руки передал патроны, за что получил 900 грн.

В ходе сделки мужчина был задержан. Он пояснил, что патроны нашел на окраине поселка и спрятал для дальнейшей реализации. Сотрудники уголовного розыска изъяли почти 100 патронов к автомату Калашникова и деньги от их незаконной продажи.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании торговцу боеприпасами меры пресечения.