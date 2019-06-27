На Луганщине двум депутатам горсовета сообщили о подозрении. Новости

В Луганской области сообщено о подозрении двум депутатам городского совета Горского за участие в организации и проведении «референдума» в поддержку «ЛНР» в мае 2014 года. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Исполняющим обязанности прокурора Луганской области сообщено о подозрении двум депутатам Горского городского совета VI созыва по факту организации и проведения ими так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики", по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)», – говорится в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года двое депутатов предоставили добровольное согласие на участие в псевдореферендуме в качестве председателя и секретаря «участковой избирательной комиссии».

В помещении учебного заведения подозреваемые организовали и провели «референдум» по отделению Луганской области от территории Украины.

Как установило следствие, по завершению «референдума» женщины совершили подсчет бюллетеней и передали их для дальнейшего объявления «акта о государственной самостоятельности ЛНР».

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.