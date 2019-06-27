Генпрокуратура Украины задокументировала обстрел Авдеевки . Новости

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) зафиксировала факт очередного нарушения Российской Федерацией законов и обычаев войны. 26 июня незаконные вооруженные формирования (НВФ), используя тяжелую артиллерию, обстреляли прифронтовую Авдеевку (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки требованиям международного гуманитарного права 26.06.2019 года осуществили с временно оккупированной территории Донецкой области прицельный обстрел населенного пункта Авдеевка», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия выехали сотрудники ГПУ и Службы безопасности Украины. «Прокуроры указанного управления, четко соблюдая нормы процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения агрессором и оккупационной администрацией законов и обычаев войны», – уточняется в сообщении.

Так, при осмотре места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 жилых дома, а также хозяйственные постройки и приусадебные участки.

На сегодня установлено, что обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 120 мм из поселка Минерального (Ясиноватский р-н, Донецкая обл. НКТ*).

«Полученные доказательства нарушения требований международного права Российской Федерацией и координированными ней оккупантами будет передано в Международный уголовный суд. Неотвратимости наказания лиц, виновных в вопиющих правонарушениях соответствующей категории, и в дальнейшем остается приоритетом для Генеральной прокуратуры Украины», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба ГПУ

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