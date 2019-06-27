Отвод сил у Станицы Луганской: Эксперты рассказали, что это даст и есть ли риски. Новости

Отвод сил подразделений Объединенных сил с одной из позиций вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.) – это исключительно добрая воля Украины. Нет гарантий, что Россия будет действовать синхронно. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

«Фактически, такими действиями Украина демонстрирует приверженность к урегулированию войны. Прежде всего, это демонстрация нашим западным партнерам, США для того, чтобы давать новые аргументы для давления на РФ», – сказал Саакян.

Он отметил, что это не первый отвод сил в зоне демилитаризации. Соответственно, есть отработанные сценарии, каким образом отводятся и как быстро возвращаются силы на боевые позиции.

«К тому же это происходит в пределах нескольких километров. Соответственно, переброска военных может произойти в любой момент. Поэтому, судя по заявлениям украинских силовиков, никаких рисков для безопасности это не несет», – убежден Саакян.

Как уточнил эксперт, линия фронта состоит из нескольких эшелонных линий, как минимум 3-х линий фронта. Отвод происходит только на первой линии. «Это никоим образом стратегически не должно отразиться на безопасности вдоль линии соприкосновения», – считает он.

Также Саакян напомнил, что Станица Луганская – это кризисная точка, по которой уже несколько лет идут переговоры о возможности отвода войск с обеих сторон, поскольку там есть контрольно-пропускной пункт. «Фактически, это точка, где военные смотрят друг на друга не через бинокль, без оптики. Они очень близко друг к другу. Это очень горячая точка», – подчеркнул он.

По словам эксперта, вполне понятно, почему выбрана Станица Луганская. На ней акцентировали внимание в ОБСЕ и других международных организациях, как только речь шла о ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения. Сейчас Украина демонстрирует свою добрую волю этим организациям, западным партнерам, понимая, что Российская Федерация, скорее всего, не пойдет на демилитаризацию этой зоны.

«Если РФ пойдет на взаимный отвод сил, то это улучшит жизнь людей в "серой зоне". Рисков для безопасности для Украины нет», – считает политолог.

По его мнению, вряд ли РФ пойдет на синхронный отвод сил, но есть надежда. С другой стороны, если РФ на это не пойдет, это станет еще одним аргументом, что Россия не настроена завершить войну. «Это увидит западный мир. Это даст еще один аргумент дипломатии в отношениях с той частью мира, которая хочет задабривать Путина», – пояснил специалист.

Политолог уверен, что все хотят быть частью истории победы, а не поражения. Он уточнил, что нам важно давать Западу дополнительные аргументы, что Украина в этой борьбе является добром, а РФ – злом.

«Поэтому часто приходится идти на неприятные шаги. На шаги компромиссные, там, где это не работает против суверенитета, прав граждан. В этом смысле отвод сил не критичен с точки зрения контроля над агрессией РФ. С точки зрения прав и свобод людей, это может быть положительным шагом для этого населенного пункта, который выживает между двух армий», – констатировал Саакян.

Такое же мнение выразил и военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, отвод сил в Станице Луганской не несет угроз для Украины. Президенту нужно показать своим сторонникам, что он что-то делает. Кроме того, этот отвод сил был предусмотрен еще в 2016 году.

Он добавил, что пока это жест, чтобы показать, что Украина готова выполнять Минские соглашения.

«Поэтому не стоит однобоко и критически смотреть на ситуацию. Мы свой шаг сделали. Потерь для нас не будет. Наши военные заняли позиции, которые позволяют контролировать территории. Однако мир увидел, что Украина сделала шаг. Теперь очередь РФ. Им нужно теперь показать, что они адекватные переговорщики, которые готовы действовать для деэскалации конфликта», – подчеркнул эксперт.

Военный эксперт считает, что поэтому не стоит рассматривать такой шаг с позиции черного и белого. «Это тактический отвод сил, который выполняет задачи наших двусторонних отношений с РФ. Это не говорит о глобальных вещах. Украина продолжает держать рубежи», – подытожил Сергей Грабский.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также: