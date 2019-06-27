Под Мариуполем должна быть создана демилитаризованная зона, – Бондарь. Новости

В Минске была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Мариуполя (Донецкая обл.). Эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами. Об этом рассказал заместитель командующего ООС, руководитель подгруппы по вопросам безопасности в Минском процессе генерал-майор Богдан Бондарь в интервью фонду «Повернись живим» («Вернись живым»).
«У нас была договоренность о создании свободного от тяжелого вооружения и техники района. Это – юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Это (демилитаризация, – ред.) может касаться, пока, только этого района (речь идет о неподконтрольной Украине территории)», – сказал Бондарь, уточнив, что речь идет об этом районе под Мариуполем.
Кроме того, по его словам, еще остается создание зоны безопасности на участке российско-украинской границы, который также пока не контролируется Украиной.
«Планируется, и уже есть такие договоренности, только Россия это все блокирует, выход СММ ОБСЕ патрулей для контроля этого участка в режиме 24/7, то есть, круглосуточный режим контроля, чтобы не допустить перемещения оружия и боеприпасов с территории России в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это пункты, над которыми мы будем работать, в том числе, в Минском процессе», – пояснил Богдан Бондарь.
Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
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