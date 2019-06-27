Долги ПФУ: Эксперт рассказал, хватит ли средств на пенсионные выплаты. Новости

В Украине в связи с индексацией пенсий и единовременными пенсионными выплатами, расходы Пенсионного фонда Украины за первые 4 месяца 2019 года превысили плановые на 8 млрд 900 млн грн. Об этом рассказал председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко, передает «Слово і Діло».

Как отметил Дорошенко, результаты исследования Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде Украины (ВРУ) показали дефицит ПФУ, который в марте составил 4 млрд 800 млн грн, а в апреле – 5 млрд 200 млн грн.

Помимо этого, по словам специалиста, расходы госбюджета растут из-за дотации солидарной пенсионной системы.

«Запланированные расходы ПФУ составляли 408 млрд грн. Правда, в сумме не учли индексацию пенсий и единовременные выплаты. Кроме того, за счет единого социального взноса планировали покрыть 265 млрд грн. Таким образом, дефицит составил около 143 млрд грн», – сообщил он.

Дорошенко добавил, что в 2019 году поступления от ЕСВ больше, чем прогнозировали. ПФУ задолжал 4 млрд грн, которые взял в Едином казначейском счете, по данным на 1 мая 2019 года.

По его словам, запланировано увеличение расходов ПФУ на 2 млрд 500 млн грн с сентября 2019 года на выплату пенсионного содержания граждан. «В итоге ежемесячные расходы фонда составят около 35 млрд грн. Правда, эти данные необходимо корректировать из-за мартовской индексации», – уточнил он.

Алексей Дорошенко подчеркнул, что для погашения внешних долгов и выплат пенсий Украине необходимо наращивать темпы роста экономики.

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