На Донетчине из схрона под Ольгинкой изъяты уже более 2,8 тыс. боеприпасов. Новости

В Донецкой области возле поселка Ольгинка пиротехники продолжают работы по ликвидации схрона боеприпасов времен Второй мировой войны. Изъято и обезврежено уже более 2 800 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«Уже в течение полутора лет пиротехники Главного управления продолжают проводить работы по ликвидации схрона боеприпасов времен Второй мировой войны возле пгт Ольгинка Донецкой области. Один за другим пиротехники уже изъяли 2 817 взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, ситуация осложняется тем, что работы проводятся в непосредственной близости от населенного пункта и действующей железнодорожной колеи.

Кроме того, боеприпасы находятся на глубине 2 м и более. Плотность залегания снарядов очень высока, поэтому специалисты пиротехнических работ должны тщательно обследовать опасный участок. С помощью специального пиротехнического оборудования происходит изъятие и транспортировки боеприпасов к месту их ликвидации.

По информации специалистов, количество снарядов спрогнозировать невозможно. Они отмечают, что работы по ликвидации этого склада боеприпасов будут продолжаться еще не один месяц.

Кроме того, пиротехники ГСЧС продолжают работы по разминированию территории Донецкой области и от современных боеприпасов. Ежедневно на телефон Службы спасения поступают звонки от граждан, которые наталкиваются на опасные находки. Только за прошлую неделю пиротехники изъяли и обезвредили более 100 единиц взрывоопасных предметов.