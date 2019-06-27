На 13 миллионов: В Мариуполе появятся более 70 новых троллейбусов. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) ожидается обновление троллейбусного парка. Сегодня, 27 июня, начаты тендерные процедуры по закупке 72 троллейбусов, из которых 15 – с запасом автономного хода. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Сегодня в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития начаты тендерные процедуры по проекту "Обновление троллейбусного парка г. Мариуполь". Согласно ему, будет закуплено 72 троллейбуса, из которых 15 единиц имеют запас автономного хода до 20 км. Сумма тендера – 13,3 млн евро», – говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы будут оборудованы низким полом, кондиционерами кабины водителя и салона, электронной информационной системой, маршрутными указателями и автоматическим объявлением остановок. А также системой видеонаблюдения и автоматической системой подсчета пассажиров.

В горсовете напомнили, что проектом также предусмотрены реконструкция троллейбусного депо № 4, закупка специализированной техники и проведение ремонта троллейбусной контактной сети. Общая сумма реализации проекта составляет 19,9 млн евро. Он позволит увеличить количество коммунального транспорта на улицах города, повысить качество пассажирских перевозок и создать безбарьерный доступ к транспортной инфраструктуре людей с инвалидностью.