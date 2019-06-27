За плохое поведение: На Луганщине мать посадила ребенка на цепь. Новости

Сегодня, 27 июня, в Луганской области полицейские обнаружили ребенка, которого мать привязала металлической цепью за пояс к входной двери. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня в ходе проведения операции «Безопасное лето» и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию, полицейскими Луганщины совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 года рождения, и ее мужа, 1982 года рождения, который работает механизатором.

«Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г. р., был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение"». Без комментариев», – написал Аброськин.

Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин