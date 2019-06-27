Когда мировую экономику лихорадит, нужно не экономить, а быстрее тратить, – эксперт. Новости

Во время турбулентности, когда мировую экономику лихорадит, нужно не экономить, а быстрее тратить. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По его словам, во время турбулентности нужно не экономить, а быстрее тратить. «Потому как деньги обесцениваются. Упрощенно говоря, лучше купить "стиралку" сейчас, потому как через год она будет стоить дороже. Если есть необходимость в тех или иных вещах-приборах, то стоить взять потребительский кредит – и купить сейчас, потому что потом придется переплачивать», – советует эксперт.

При этом он отмечает, что неспокойный период в какой-то мере способствует рывку бизнеса. И при желании можно найти неплохое место под экономическим солнцем. «Не сидите на месте, занимайся самообразованием, идите на курсы повышения квалификации или просто получать новую профессию. Нет смысла ныть, что маленькая зарплата. Просто ищите другую работу», – говорит Охрименко.

«Если есть средства, можно разместить их на депозитах. Часть – в гривнях (т.к. "быстрые деньги", на короткий срок), что-то – в валюте ("длинные деньги", на более длительное время)», – добавляет он.

Эксперт считает, что цены радикально не изменятся, инфляцию он ожидает в размере 10%.

С иными советами экономиста и комментариями иных экспертов на тему сбережений можно ознакомиться в нашем материале «Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить».

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