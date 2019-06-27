Ликвидным средством для сбережения средств являются доллар и евро, – экономист. Новости

Ликвидным средством для сбережения средств являются доллар и евро. Об этом «Донецким новостям» рассказал экономист, политэксперт Тарас Загородний.

«Ликвидным средством для инвестирования и сбережения средств являются доллар и евро. Нацвалюта у нас периодически девальвируется», – сообщил экономист.

По его словам, также можно вкладывать в недвижимость. «Все остальное – бизнесы и другие вложения – не работает. Лучше держать средства в наличке, т.к. банки показали неспособность сохранять стабильность в период кризисов и разного рода реформ», – считает эксперт.

«Пока гривня более-менее стабильна, колебания наблюдаются в пределах 10-процентного коридора, поэтому особого роста цен не предвидится. Кризис возможен, если резко будут падать цены на наши экспортные продукты (металл, аграрная продукция). К сожалению, высока возможность ситуации 2008 года, когда на эту продукцию резко упали цены. Это связано, в том числе, с торговой войной между Китаем и США», – прогнозирует он.

С комментариями иных экспертов на тему сбережений можно ознакомиться в нашем материале «Время турбулентности: В какой валюте хранить деньги и как экономить».

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