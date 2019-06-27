НВФ отвели свои подразделения от пешеходного моста в Станице Луганской, – пресс-центр ООС. Новости

В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, незаконные вооруженные формирования (НВФ) завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) – отошли от пешеходного моста. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В пресс-центре также сообщили, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской и людей, которые пересекают КПВВ, силами групп разминирования ВСУ и ГСЧС проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

В течение сегодняшнего дня другие мероприятия в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланированы.

«Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции. Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме», – подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также: