НВФ отвели свои подразделения от пешеходного моста в Станице Луганской, – пресс-центр ООС. Новости

В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, незаконные вооруженные формирования (НВФ) завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) – отошли от пешеходного моста. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
В пресс-центре также сообщили, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской и людей, которые пересекают КПВВ, силами групп разминирования ВСУ и ГСЧС проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности для обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.
В течение сегодняшнего дня другие мероприятия в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланированы.
«Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции. Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме», – подчеркнули в пресс-центре.
Напомним, 26 июня, возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
Читайте также:
- Разведение сил и средств: В Станице Луганской провели оперативное совещание (Фото)
- Стало известно когда и как будут разводить силы и средства у Станицы Луганской
- В районе Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств, – штаб ООС
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ
- В штабе ООС показали, как проходило разведение сил и средств у Станицы Луганской (Видео)
- Силы ООС вернутся на позиции у Станицы Луганской, если НВФ не отведут войска, – глава РГА
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал новые подробности
- Теперь России решать: Волкер отреагировал на разведение сил в Станице Луганской
- Разведение сил: Эксперт предупредил об угрозе эскалации у Станицы Луганской
- Нацполиция и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской, – МВД
- Положение ВСУ в районе Станицы Луганской улучшено, – Бондарь
Комментарии