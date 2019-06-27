Переселенцы остаются наиболее дискриминированными гражданами в Украине, – представитель омбудсмена. Новости

Несмотря на то, что сегодня в Украине зарегистрировано около полутора миллионов переселенцев, они остаются наиболее дискриминированной группой граждан. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга во время круглого стола по обсуждению жилищных, социальных и избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает пресс-служба омбудсмена.
Организаторами мероприятия выступили секретариат уполномоченного ВРУ по правам человека и ОО «Гражданское движение участников АТО и граждан с временно оккупированных территорий "Новая нация"». Также в мероприятии участвовали представители Министерства юстиции Украины, Министерства социальной политики и 15 общественных организаций из разных регионов Украины.
По словам Мамалыги, самой актуальной проблемой является неурегулированность на законодательном уровне участия ВПЛ в местных выборах. «Большинство переселенцев уже стали полноценными членами тех территориальных громад, где проживают. Они платят налоги, активно участвуют в жизни общества, работают и создают рабочие места, даже если там не прописаны. То есть, они являются полноправными членами общества», – сказал он.
Напомним, в Украине по состоянию на 24 июня учтены 1 млн 386 тыс. 501 переселенец из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, в Киеве перед зданием Кабинета министров Украины члены Коалиции общественных организаций, занимающихся правами ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий, провели акцию – построили символическую кирпичную «стену», чтобы напомнить о пострадавших от конфликта на Донбассе, и призвали правительство «строить мосты, а не стены».
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