Экстренная помощь: Врачи Мариуполя обучались лучшим международным практикам (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) состоялся тренинг по расширенной медицинской помощи при травме. Около 30 травматологов, анестезиологов, врачей и фельдшеров экстренной медицинской помощи обновили свои знания и навыки первичного осмотра, реанимации и экстренных мер для восстановления дыхания.Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗУ).

«24-26 июня в Мариуполе состоялся тренинг по расширенной медицинской помощи пострадавшим с травмой. Эксперты программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ (WHO Health Emergencies Programme) разработали программу тренинга таким образом, чтобы включить в нее лучшие международные практики предоставления экстренной и доврачебной помощи», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, первые минуты или часы после получения травмы нередко являются критическими: от своевременности действий медиков зависят шансы человека на выживание, выздоровление и восстановление. Стандартизированный метод ABCDE (дыхательные пути, дыхание, кровообращение, повреждения, внешнее обследование) до первичного осмотра пациентов с травмой позволяет быстро выявить угрозу для жизни человека и правильно координировать действия команды по спасению. Подобный подход помогает сохранить драгоценное время и не пропустить одну из жизненно важных систем организма во время обследования.

«Кроме первоочередных медицинских вмешательств, участники рассмотрели темы оказания помощи во время катастроф со многими пострадавшими с травмированием и повреждением, дискутировали на практических сессиях по медицинской сортировке и углубили свои навыки по борьбе со стрессом во время работы в сложных условиях», – подытожили в Минздраве.

Напомним, МОЗУ утвердило обновленные протоколы оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Теперь все службы экстренной медпомощи, независимо от формы собственности и подчинения, будут оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины.

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