Экстренная помощь: Врачи Мариуполя обучались лучшим международным практикам (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) состоялся тренинг по расширенной медицинской помощи при травме. Около 30 травматологов, анестезиологов, врачей и фельдшеров экстренной медицинской помощи обновили свои знания и навыки первичного осмотра, реанимации и экстренных мер для восстановления дыхания.Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗУ).
«24-26 июня в Мариуполе состоялся тренинг по расширенной медицинской помощи пострадавшим с травмой. Эксперты программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ (WHO Health Emergencies Programme) разработали программу тренинга таким образом, чтобы включить в нее лучшие международные практики предоставления экстренной и доврачебной помощи», – говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, первые минуты или часы после получения травмы нередко являются критическими: от своевременности действий медиков зависят шансы человека на выживание, выздоровление и восстановление. Стандартизированный метод ABCDE (дыхательные пути, дыхание, кровообращение, повреждения, внешнее обследование) до первичного осмотра пациентов с травмой позволяет быстро выявить угрозу для жизни человека и правильно координировать действия команды по спасению. Подобный подход помогает сохранить драгоценное время и не пропустить одну из жизненно важных систем организма во время обследования.
«Кроме первоочередных медицинских вмешательств, участники рассмотрели темы оказания помощи во время катастроф со многими пострадавшими с травмированием и повреждением, дискутировали на практических сессиях по медицинской сортировке и углубили свои навыки по борьбе со стрессом во время работы в сложных условиях», – подытожили в Минздраве.
Напомним, МОЗУ утвердило обновленные протоколы оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Теперь все службы экстренной медпомощи, независимо от формы собственности и подчинения, будут оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины.
Читайте также:
- Трансформация экстренной медпомощи: Какие «скорые» будут перевозить пациентов на Донетчине (Фото)
- С жильем для семейного врача: Как выглядит сельская амбулатория на Донетчине (Фото)
- Электронное здоровье: Супрун рассказала, что ждет украинцев до 2023 года
- В Украине дополнительно направили 1 млрд грн на медучреждения первички
- В Украине экстренную медпомощь будут оказывать по новым протоколам
- Врач имеет право: В каких случаях доктор может отказаться от ведения пациента
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать
- Переселенцам: Как стать на учет в новой больнице
- «Доступные лекарства» по электронному рецепту: Получен первый миллион
- Первый год трансформации: Как изменилась семейная медицина в Украине
Комментарии