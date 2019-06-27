ФК «Мариуполь» подписал сразу трех чемпионов мира. Новости

ФК «Мариуполь» объявил о переходе в клуб трех чемпионов мира в составе молодежной сборной Украины U-20 – Максима Чеха, Алексея Кащука и Виктора Корниенко. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Игроки арендованы у ФК «Шахтер», где выступали за команду U-21. За мариупольский клуб футболисты будут выступать до конца сезона.

Максим Чех. Родился в селе Красная Поляна (Донецкая обл.) 3 января 1999 года. В Академии клуба с 2008 года. Дважды становился чемпионом страны – в составе «горняков» U14 и U15. В 16 лет дебютировал за «Шахтер» U19. Выступает на позиции опорного полузащитника, умело действуя как в разрушении, так и в созидании. Обладая хорошими техническими и скоростными данными, часто берет инициативу на себя. С 2014-го регулярно вызывается в сборную Украины игроков 1999 года рождения. Является футболистом основы. Вместе с «сине-желтыми» принимал участие в юношеском Евро-2016. В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше 2019.

Виктор Корниенко. Родился в Полтаве 14 февраля 1999 года. Футболом начал заниматься в ДЮФШ «Ворсклы», после чего выступал за «Тернополь» и «Ильичевец». Всего в чемпионатах ДЮФЛ провел 53 матча, забил 9 мячей. В составе мариупольского клуба на счету Корниенко 21 поединок в юношеском чемпионате Украины. Чаще действует на позиции левого защитника, одинаково успешно справляясь как с оборонительными, так и с атакующими функциями. Вынослив, техничен, обладает хорошей скоростью и ударом. Летом 2016 года подписал контракт с «Шахтером». Начав сезон с «горняками» U19, с весны 2017-го Виктор играет за команду U21. В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше 2019.

Алексей Кащук. Родился в Новограде-Волынском 29 июня 1999 года. Воспитанник Академии «Шахтер». Чемпион ДЮФЛ в возрастных категориях U14 (2013) и U15 (2014). В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром команды U16, забив в 21 матче 23 мяча. 14 мая 2016 года дебютировал за «горняков» U21. Сезон-2017/18 начал в молодежке, оформил гол во встрече с «Ворсклой» (3:1). Атакующий полузащитник. Уверенно чувствует себя на фланге и под нападающим. Быстрый, техничный, с отменным дриблингом и ударом. Смело идет в обводку, способен обыграть соперника один в один. Мастер фланговых передач. За юношескую сборную Украины выступает с 2014 года. Принимал участие в финальном турнире чемпионата Европы U17: выходил в стартовом составе во всех трех поединках группы и отметился голом. В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше 2019.