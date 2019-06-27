Грозы, местами град и шквалы: В Украине ожидается ухудшение погоды. Новости

В пятницу, 28 июня, в южных, восточных, Днепропетровской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области до конца суток 27 июня гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с. 28 июня в Киеве порывы ветра 15-20 м/с. 28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с», – сообщили в ГСЧС.