Привлечь внимание к агрессии РФ: Польский министр едет на Донбасс. Новости

На следующей неделе министр по вопросам гуманитарной помощи Михал Вось отправится на Донбасс, чтобы привлечь внимание к продолжающейся агрессии России, сообщает «Польське радіо».

Как заявил он в эфире TVP1, о российской агрессии в Украине нельзя забывать, потому что нет недели, чтобы кто-то там не погиб. «На следующей неделе я еду на Донбасс; вместе с польским "Каритас" там проводятся мероприятия, поэтому я поеду туда. Это будет моя первая поездка, потому, что о войне на востоке Украины мало говорится, но она все еще продолжается», – подчеркнул польский министр.

Михал Вось отметил, что нет недели без жертв на Донбассе, и помогать этим людям – не только в интересах человечности, но и в интересах Польши. Надо «помнить, что российская агрессия продолжается, а мы выступаем за сохранение территориальной целостности Украины», – отметил министр.