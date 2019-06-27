Призывная кампания в Донецкой области завершена досрочно. Новости

Донецкая область в числе первых в Украине выполнила план весенне-летнего призыва на срочную службу. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил военный комиссар областного военного комиссариата полковник Александр Сергеев, сообщает пресс-служба Донецко облгосадминистрации.

«Плановое задание для Донецкой области составляло – 491 призывник. По состоянию на 20 июня 2019 года мы досрочно завершили весенне-летнюю кампанию, призвав 491 человека – 100% от плана. Таким образом, в Вооруженные Силы Украины по Донецкой области отправлено 431 призывника, в Национальную Гвардию Украины – 15 в Государственную службу специального транспорта – 25 и в Государственную пограничную службу Украины – 20 юношей», – сказал Сергеев.

Он также сообщил, что уклонились от призыва на срочную военную службу без уважительных причин 15 граждан. «Все документы по этим делам переданы в полицию, которые и занимаются поиском уклонистов. Наша позиция – не отправлять их в тюрьму, а воспитывать молодежь так, чтобы у них не возникало желания уклоняться», – отметил военный комиссар.

Кроме того, Александр Сергеев добавил, что призыв на территории Донецкой области прошел организованно и без срывов.

В соответствии с Указом Президента Украины №22 / 2019 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2019 году» мероприятия призыва граждан Украины на срочную военную службу проводились на территории Донецкой области в период с 22 апреля 2019 года по 20 июня 2019 года.