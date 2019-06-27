Абитуриентам-2019: ТОП-10 ошибок во время регистрации электронного кабинета. Новости

При регистрации электронных кабинетов абитуриенты делают типичные ошибки. Это использование некачественных фото, неправильный подсчет среднего балла, указание неактивного или запрещенного в Украине почтового адреса и другие. Об этом сегодня, 27 июня, рассказала директор Государственного предприятия «ИнфоРесурс» Оксана Белик, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Так, по ее словам, в ТОП-10 распространенных ошибок вошли следующие:

Поступающие регистрируют электронный кабинет на неактивную или запрещенную в Украине электронную почту. Из-за невнимательности также часто путают буквы или цифры в адресе почты. Эксперт советует использовать для регистрации почту, которая точно разрешена в Украине, например, ukr.net, i.ua, gmail.com. Поступающий несколько раз указывает неправильный пароль при входе в кабинет и система блокирует его на 3 часа. В таком случае не нужно угадывать пароль. Лучше воспользоваться опцией «Забыли пароль?» для его быстрого восстановления. В документе об образовании и сертификате ВНО не совпадают данные поступающего: ФИО и/или дата рождения и т. п. Если в документах есть такие расхождения, то создать электронный кабинет невозможно. В случае выявления расхождений или ошибок сразу обратитесь: если в аттестате – в школу, если в сертификате ВНО – в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Загрузка справки о регистрации в сельской местности (для получения сельского коэффициента), не соответствует определенному образцу. Сейчас в ЕГЭБО отсутствует возможность удаления/изменения такой справки. То есть перед загрузкой справки поступающему нужно убедиться, что она соответствует установленному образцу (Приложение № 13 к Постановлению КМУ от 2 марта 2016 № 207) .Также отмечается, что после подачи первого заявления информацию в кабинете изменить невозможно, поэтому убедитесь в ее корректности до подачи заявления. Установление неверного приоритета (для поступления на бюджет). Нужно заранее спланировать, куда и с каким приоритетом поступающий хочет подать заявление. Помните, что на бюджет возможно подать не более 7 заявлений на 4 специальности. Количество заявлений, которые можно подать на обучение по контракту, не ограничивается. Некачественные фото. Поступающие используют не фото документов, а личные фотографии («селфи»). В системе электронного поступления существуют требования к формату и размеру фото и сканкопий документов, которые загружают поступающие. Перед загрузкой убедитесь, что документы сохранены в форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер каждого файла – до 1 Мб. Некорректный подсчет среднего балла документа об образовании. Для расчета среднего балла нужно воспользоваться специально разработанным калькулятором, который есть по ссылке. Поступающий не учитывает обязательность подтверждения, что лицо идентифицировано как победитель международной олимпиады, призер Всеукраинской ученической олимпиады, член сборной Украины и др. Хотя это дает ему право на льготы при поступлении. Это надо сделать до момента подачи первого заявления. Поступающий хочет подать заявление на специальность, на которую у него отсутствует результат ВНО по соответствующему предмету. Необходимо ознакомиться с Приложением 4 к Условиям приема и убедиться, что такой предмет на специальность есть в перечне. Попытки изменить «Обязательные данные» в кабинете абитуриента. Возможность менять «Обязательные данные» в кабинете поступающего блокируется после того, как первое поданное заявление поступающего регистрируют. С перечнем обязательных данных можно ознакомиться на ст. 8-12 инструкции по работе с электронным кабинетом.

Как отметила Оксана Белик, нередки ситуации, когда в первый и последний дни подачи электронных заявлений в адрес системы поступает критическое количество обращений, из-за чего работа сайта может замедляться. «Поэтому мы советуем делать все своевременно, не паниковать и быть внимательными. Заранее планируйте свои действия, ознакомьтесь с материалами, которые есть на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2019". В то же время специалисты горячей линии консультируют абитуриентов не только по вопросам регистрации на сайте ez.osvitavsim.org.ua и функций электронного кабинета, но и по текущим вопросам поступления», – сказала она.

Как сообщалось ранее, стартовала «горячая линия» МОНУ и приемная граждан по вступительной кампании 2019 года.

Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.

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