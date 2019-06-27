Абитуриентам-2019: ТОП-10 ошибок во время регистрации электронного кабинета. Новости

При регистрации электронных кабинетов абитуриенты делают типичные ошибки. Это использование некачественных фото, неправильный подсчет среднего балла, указание неактивного или запрещенного в Украине почтового адреса и другие. Об этом сегодня, 27 июня, рассказала директор Государственного предприятия «ИнфоРесурс» Оксана Белик, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Так, по ее словам, в ТОП-10 распространенных ошибок вошли следующие:
- Поступающие регистрируют электронный кабинет на неактивную или запрещенную в Украине электронную почту. Из-за невнимательности также часто путают буквы или цифры в адресе почты. Эксперт советует использовать для регистрации почту, которая точно разрешена в Украине, например, ukr.net, i.ua, gmail.com.
- Поступающий несколько раз указывает неправильный пароль при входе в кабинет и система блокирует его на 3 часа. В таком случае не нужно угадывать пароль. Лучше воспользоваться опцией «Забыли пароль?» для его быстрого восстановления.
- В документе об образовании и сертификате ВНО не совпадают данные поступающего: ФИО и/или дата рождения и т. п. Если в документах есть такие расхождения, то создать электронный кабинет невозможно. В случае выявления расхождений или ошибок сразу обратитесь: если в аттестате – в школу, если в сертификате ВНО – в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
- Загрузка справки о регистрации в сельской местности (для получения сельского коэффициента), не соответствует определенному образцу. Сейчас в ЕГЭБО отсутствует возможность удаления/изменения такой справки. То есть перед загрузкой справки поступающему нужно убедиться, что она соответствует установленному образцу (Приложение № 13 к Постановлению КМУ от 2 марта 2016 № 207) .Также отмечается, что после подачи первого заявления информацию в кабинете изменить невозможно, поэтому убедитесь в ее корректности до подачи заявления.
- Установление неверного приоритета (для поступления на бюджет). Нужно заранее спланировать, куда и с каким приоритетом поступающий хочет подать заявление. Помните, что на бюджет возможно подать не более 7 заявлений на 4 специальности. Количество заявлений, которые можно подать на обучение по контракту, не ограничивается.
- Некачественные фото. Поступающие используют не фото документов, а личные фотографии («селфи»). В системе электронного поступления существуют требования к формату и размеру фото и сканкопий документов, которые загружают поступающие. Перед загрузкой убедитесь, что документы сохранены в форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер каждого файла – до 1 Мб.
- Некорректный подсчет среднего балла документа об образовании. Для расчета среднего балла нужно воспользоваться специально разработанным калькулятором, который есть по ссылке.
- Поступающий не учитывает обязательность подтверждения, что лицо идентифицировано как победитель международной олимпиады, призер Всеукраинской ученической олимпиады, член сборной Украины и др. Хотя это дает ему право на льготы при поступлении. Это надо сделать до момента подачи первого заявления.
- Поступающий хочет подать заявление на специальность, на которую у него отсутствует результат ВНО по соответствующему предмету. Необходимо ознакомиться с Приложением 4 к Условиям приема и убедиться, что такой предмет на специальность есть в перечне.
- Попытки изменить «Обязательные данные» в кабинете абитуриента. Возможность менять «Обязательные данные» в кабинете поступающего блокируется после того, как первое поданное заявление поступающего регистрируют. С перечнем обязательных данных можно ознакомиться на ст. 8-12 инструкции по работе с электронным кабинетом.
Как отметила Оксана Белик, нередки ситуации, когда в первый и последний дни подачи электронных заявлений в адрес системы поступает критическое количество обращений, из-за чего работа сайта может замедляться. «Поэтому мы советуем делать все своевременно, не паниковать и быть внимательными. Заранее планируйте свои действия, ознакомьтесь с материалами, которые есть на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2019". В то же время специалисты горячей линии консультируют абитуриентов не только по вопросам регистрации на сайте ez.osvitavsim.org.ua и функций электронного кабинета, но и по текущим вопросам поступления», – сказала она.
Как сообщалось ранее, стартовала «горячая линия» МОНУ и приемная граждан по вступительной кампании 2019 года.
Напомним, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.
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