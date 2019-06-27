Жители Донетчины передают показания электросчетчика за 30 секунд. Новости

Жители Донецкой области передают показания электросчетчика за 30 секунд. Именно за такое время в среднем бытовой клиент открывает Личный кабинет «Донецких энергетических услуг» и вносит данные о потреблении. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что если потребитель заходит в Личный кабинет через браузер, передача показаний счетчика занимает от 15 до 30 секунд. Онлайн-сервис доступен с компьютера, планшета, смартфона.

Полминуты необходимо и для того, чтобы сообщить данные на странице «Донецких энергетических услуг» в Facebook: клиент в личном сообщении указывает номер счета и актуальные показания. Эту информацию операторы контакт-центра вносят в базу электропоставщика.

«Если клиент сообщит показания счетчика с 30 июня по 2 июля, то платить он будет только за использованную электроэнергию. Если данных мы не получаем, сумма в платежке рассчитывается по средним показаниям и может не соответствовать фактически использованной электроэнергии», – сообщил директор «Донецких энергетических услуг» Александр Северин.

В пресс-службе напомнили, что передать данные можно не только онлайн, но и по номерам телефонов (095) 65 26 000, (067) 65 26 000, (0629) 52 60 00. Контакт-центр принимает звонки без выходных с 7:00 до 21:00.

Сообщить показания можно и оператору системы распределения, к сетям которого подключен дом.