Зеленский сообщил об угрозе невозвращения украинских военнопленных моряков. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не видел ответа Министерства иностранных дел на ноту РФ по украинским морякам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 июня, сказал Зеленский в ходе брифинга.

Он напомнил, что депутаты не уволили министра иностранных дел Павла Климкина, который намеревался уйти в отставку. «И тут вопрос не в моих амбициях, а в том, к чему это приводит. Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я сейчас говорю о ноте, которую Украина получила от Российской Федерации о возвращении моряков и о ноте ответа, которую отправил МИД», – сказал он.

Далее он сказал, что «простым, не юридическим и не правовым, а человеческим языком» объяснит, что произошло. «Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно Климкину, в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такой вопрос с президентом... А это вопрос безопасности нашей страны... Специалисты говорят, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Я не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает заявление от государства, когда это является компетенцией президента, президент отвечает за внешнюю политику... Я хочу, чтобы МИД публично пояснил позицию вам», – заявил Зеленский.

Он уточнил, что вчера был последний день, когда должны были вернуть украинских военнопленных моряков.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного удержания 24 украинских моряков – членов экипажей военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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