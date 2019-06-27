Воровство в оборонном комплексе: Зеленский провел совещание. Новости

Украинцы ждут надлежащую реакцию правоохранительных органов относительно хищения бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, 27 июня, во время совещания СНБО о состоянии реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны и принятых решений по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину», – сказал Зеленский.

По его словам, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны. «Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией», – сказал Владимир Зеленский.

Президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех. «Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать», – отметил президент.

Он отметил, что необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок, секретность должна оставаться там, где она целесообразна. «Наша цель – совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство», – подчеркнул он.

Глава государства также отметил активизацию некоторых правоохранительных органов в этой сфере.

«Справедливость и эффективное использование средств – наша цель, но самое главное – это сохранение жизни наших бойцов», – отметил Владимир Зеленский.