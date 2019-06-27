Зеленский обратился к Путину: Верните детей родителям. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путину с требованием вернуть украинских военнопленных моряков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 июня, он сказал в ходе брифинга в Киеве.

В частности, он напомнил, что у всех есть дети. «Я также хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал Зеленский.

Он также раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина в этом вопросе, предложив «отправить ноту протеста родителям моряков... с учетом международных правовых норм».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не видел ответа Министерства иностранных дел на ноту РФ по украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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