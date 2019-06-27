Решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно, – Зеленский. Новости

Решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) было принято давно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 июня, сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Киеве.

Он сообщил, что произошло. «Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно, кроме встречи с фрау Меркель и президентом Макроном, у меня было по семь встреч ежедневно... На каждой встрече я поднимал этот вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ... И поверьте мне, каждый из этих людей, с кем я встречался, говорил мне: Владимир, поймите, такая ситуация, что ПАСЕ – это площадка для переговоров, то есть такое решение было уже давно, у каждого человека, с кем я обговаривал этот вопрос, они знали этот ответ на все 100 процентов, я, кстати, говорил об этом за рубежом, к сожалению, меня не услышали. То есть решение было давно принято... », – сказал он.

По словам Зеленского, он делал все, что мог, но это было постфактум. «Поэтому если наши депутаты обращаются ко мне, что я сделал, я могу их спросить, что они сделали, чтобы этого не произошло», – риторически спросил президент.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.