Мост в Станице Луганской демилитаризовали. Что дальше?. Статьи

Ситуация вокруг печально известного, разрушенного, но действующего моста через реку Северский Донец и линию разграничения возле Станицы Луганской в последние дни вроде бы сдвинулась с мертвой точки. После достигнутого режима прекращения огня, здесь началось разведение противостоящих сил, которое, теоретически, должно состояться. Если, конечно, как уже бывало не раз, кто-то снова не начнет стрелять…

«Бурное» прошлое сельского моста

Предыстория моста возле Станицы Луганской достаточно хорошо известна. Его центральные пролеты были полностью разрушены взрывом во время боя еще 19 марта 2015 года. До этого, мост был уже поврежден, однако по нему все же могли проехать автомобили и даже автобусы. После «гибели» моста всякое сообщение неконтролируемого Луганска с подконтрольной Украине территорией было прервано, так как по мосту больше не могли ходить даже пешеходы.

Впрочем, пешеходное сообщение здесь достаточно быстро восстановили, перебросив через провалы несколько деревянных трапов. Переход восстанавливать было нужно, т.к. в этом месте обосновался единственный для Луганской области легальный коридор для гражданских лиц, который соединял подконтрольную часть региона с «ЛНР».

С тех пор попытки более или менее полноценно восстановить мост предпринимались обеими конфликтующими сторонами с завидной регулярностью. Но с такой же завидной регулярностью они заканчивались ничем.

Причин для такого фиаско было много, но главной была одна. В этом месте практически никогда не действовал «режим тишины». Днем по мосту из «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию и обратно перемещалось мирное население. Ночью здесь же разгоралось активное «общение» противоборствующих сторон практически из всех видов оружия.

На фоне такого «буйства красок», любые переговоры на тему восстановления моста выглядели чистой формальностью. Военная обстановка возле моста не позволяла даже как следует оценить его повреждения и спланировать ремонт. И казалось, что так будет всегда.

Время обещаний наступило

Однако, совершенно неожиданно в начале июня, во время своей встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить (хотя, скорее, восстановить) мост в Станице Луганской в самое ближайшее время.

Нельзя не отметить, что к нынешнему времени мост этот обрел довольно сомнительную славу. Причем, не только в Украине. Он, так сказать, стал широко известен в мировых кругах. Немецкие депутаты «косяком» потянулись в луганские степи, чтобы собственными глазами увидеть «красавец-мост», на восстановление которого европейскими структурами уже неоднократно выделались деньги.

А глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер вообще прямо заявила представителям Украины о том, что они «должны договориться о ремонте моста в Станице Луганской – единственного сейчас пешеходного пункта пересечения линии разграничения на всю Луганскую область».

Словом, восстановление моста возле Станицы Луганской в настоящий момент актуализировалось до невозможности. И первым шагом к реализации проекта должно было стать стойкое прекращение огня в этом районе с дальнейшим разведением военных сил противоборствующих сторон.

Первый блин комом. А второй?

Весь предыдущий опыт подобных затей в этом месте показывал, что задача это не из легких. К примеру, предыдущий развод сил у Станицы Луганской, намеченный на 19 июня нынешнего года, не состоялся.

«Что касается разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, намерение начать его, высказанное в Минске две недели назад, пока не было выполнено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня», – сообщил по этому поводу специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине на Минских переговорах Мартин Сайдик.

Он сообщил, что у него есть ощущение, что стороны «действительно хотят разведения сил и средств у Станицы Луганской» и что оно все-таки когда-то состоится. Но он с удивлением отметил, что нарушения режима прекращения огня появились после того, как стороны высказали свое намерение… достичь режима прекращения огня. До этого момента какое-то время вокруг Станицы Луганской было тихо…

Вторая попытка реализовать задумку началась 26 июня, после встречи Мартина Сайдика с командующим операции Объединенных сил Александром Сирским. «Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон», – сообщили в штабе ООС в результате встречи.

В штабе отдельно отметили, что «процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке».

Всем… отступать!

Что конкретно происходило и происходит вокруг Станицы Луганской? На практике все выглядит примерно так. Сначала стороны конфликта и ОБСЕ определили участок (назовем это «линией фронта») протяженностью примерно в 2 км и наметили взаимный отвод военных с обеих сторон на 1 км назад.

В пресс-центре ООС сообщили, что в 12 часов дня 26 июня украинские военные отошли с занимаемых ими позиций в районе Станицы Луганской на 1 км. «По выстрелу сигнальной ракеты наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно отвел свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи», – говорится в сообщении.

Чуть позже инспекция ОБСЕ подтвердила, что вооруженное подразделение «ЛНР» в районе моста также отведено на 1 км от линии соприкосновения. Хотя в подобное в Украине не верил почти никто.

«Я действительно очень удивлен, потому что мы помним, сколько раз были попытки разведения сил, но ни разу оккупанты не выполняли тех обязательств по тем шагам, которые они должны были сделать. Сегодня произошло чудо. Они действительно, по моей информации, сделали тот шаг, который они должны были сделать. Но что будет в дальнейшем, никому не известно», – заявил председатель Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин.

Хороший шаг. Дай Бог, не последний

Случившееся «чудо» уже на следующий день вызвало определенную реакцию. «Хороший шаг со стороны Украины в Станице-Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований», – сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Я приветствую начало процесса отвода сил и техники в Станице Луганской. Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в Станице Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня. Призываю стороны приложить усилия для успешного завершения процесса отвода сил и средств», – в свою очередь заявил Мартин Сайдик.

Примечательно, что происходящее совпало по времени с очередной эскалацией военного противостояния на Донбассе. Однако, все это не помешало…

В зоне разведения войск в районе Станицы Луганской «режим тишины» на данный момент соблюдается. Здесь также установлены три видеокамеры, для круглосуточного контроля и мониторинга ситуации. По некоторым данным, после того, как ОБСЕ зафиксирует разведения войск, должно начаться разминирование данной территории, также под контролем ОБСЕ.

В конце концов все должно закончиться тем, что украинская сторона должна, наконец, восстановить тот самый многострадальный мост через Северский Донец возле Станицы Луганской.

Это существенно облегчит судьбу многих пожилых людей, проживающих на неконтролируемой Украиной территории, которые регулярно перемещаются через линию разграничения за пенсиями и обратно. В теории. Что случится на практике, скоро увидим…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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