В Краматорске перинатальный центр получил современное оборудование. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) перинатальный центр получил современное оборудование, используемое для исследования функций головного мозга. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

«Электроэнцефалографический компьютерный комплекс "BRAINTEST" предназначен для обработки, хранения, анализа биоэлектрических потенциалов головного мозга. Система позволяет вести структурированную базу данных пациентов, которая содержит карточки пациентов, записи регистрируемых сигналов, а также расчеты их параметров в текстовые выводы», – сказано в сообщении.

Как отмечается, это оборудование используется для наблюдения за функцией коры головного мозга у беременных, рожениц с тяжелыми осложнениям, и новорожденных с патологией ЦНС, в том числе детей, родившихся преждевременно. «Во время регистрации мозговых волн аппарат проводит постоянную видеозапись пациента, что позволит врачам своевременно регистрировать малейшие нарушения состояния и корректировать терапию», – пояснили специалисты.

Новое оборудование значительно улучшит диагностику и качество медицинской помощи женщинам и новорожденным детям в случае возникновения угрожающих состояний.

Как уточняется, оборудование приобретено за средства областного бюджета.