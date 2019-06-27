Полгода без пенсии: От жительницы Мариуполя требуют оформить справку переселенца (Видео). Новости

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Екатерина Шишкина уже полгода не получает пенсию из-за отсутствия справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Она не согласна с этим статусом, ведь имеет свое жилье и местную прописку.

Женщина живет в Мариуполе более 50 лет. Однако, незадолго до начала боевых действий она с мужем приобрела дом в селе Саханка (сейчас это временно неподконтрольная украинской власти территория). Ей пришлось сменить место регистрации, чтобы оформить земельный участок. «В Саханке я имела дачу. С мужем, еще муж был живой. Когда начали покупать землю, в кадастровом центре сказали, вам надо кому-то одному прописаться на этой территории. Потому что мы так вам не можем оформить документы», – рассказала пенсионерка.

Весной 2015 года женщина вернулась из неподконтрольной Саханки в Мариуполь. Однако справку переселенки не получила. А потом именно из-за отсутствия этой справки осталась без выплаты. «В сентябре 2018 года прекратилась подача пенсии. Пришло письмо – нужно переоформить документы», – говорит Екатерина Шишкина.

Кроме пенсии у пожилой женщины нет другого дохода. Внучка Юлия Громова – единственная, кто помогает старушке. «Я живу с дочкой, бабушка еще. Понимаете, это очень тяжело на мою зарплату содержать трех человек. Недавно вот, в феврале она лежала в больнице. Мне пришлось занять 8 тысяч, чтоб вылечить ее. Мы ее еле вылечили. Поэтому залезли в долги, и сейчас вот такая критическая ситуация», – поделилась она.

В профильном учреждении подтвердили, что выплаты возобновят. Но только тогда, когда Екатерина восстановит статус ВПЛ. По закону – только так. «Для того, чтобы получить пенсию, нужно иметь справку внутренне перемещенного лица, написать заявление о восстановлении пенсии, и после этого будет возобновление пенсии», – сообщила заместитель начальника Мариупольского управления Пенсионного фонда Ирина Кравец.

Однако, это касается только текущих выплат. Долг же вернут, когда Кабмин в соответствующем постановлении примет отдельный порядок для таких случаев.

Источник: ТК «Донбасс»

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