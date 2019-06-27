Арьев рассказал, что сделала украинская делегация для недопуска России в ПАСЕ. Новости

После заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно, и ранее нардепы неизвестно почему на помешали этому процессу, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Владимир Арьев ответил главе государства на своей странице в Facebook.

«Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 году выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 году приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 году выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 году сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем, также много других документов по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей», – перечислил Арьев.

Он также задал в ответ президенту Зеленскому свой вопрос «А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только что выслушали отказ в Берлине, Париже, и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда», – высказался народный депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы было принято давно. Напомним, что ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.