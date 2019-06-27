СБУ разоблачила схему поставки в «ДНР» промышленного оборудования. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему поставки в «ДНР» промышленного оборудования для угольных шахт. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, по данным СБУ, в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в российские компании. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в «ДНР». После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» переправлялась организаторами схемы в «ДНР» для использования на «национализированных» предприятиях.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт переправки в «ДНР» оборудования на общую сумму более 50 млн грн.

«Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Также, в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением сделок. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.

«Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», – отмечается в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Продолжается расследование.