Разведение сил и средств у Станицы Луганской: ОБСЕ обнародовала отчет. Новости

Вчера, 26 июня, в 12:00 команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наблюдала за началом процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом говорится в оперативном отчете Миссии, опубликованном сегодня, 27 июня.
«Наблюдатели зафиксировали, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования выпустили сигнальные ракеты, что свидетельствовало о готовности обеих сторон к разведению. После этого команда СММ видела, что военнослужащие ВСУ и члены вооруженных формирований оставили свои крайние передовые позиции и покинули участок разведения вместе с вооружением. Наблюдатели также отметили, что другие члены вооруженных формирований с вооружением, в том числе с зенитной установкой, покинули участок разведения к западу от памятника князю Игорю», – сообщается в отчете.
Кроме того, 27 июня команда СММ видела, как группы по разминированию ВСУ и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также группа по разминированию НВФ осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения. «Наблюдатели также зафиксировали, что члены вооруженных формирований с вооружением и другой техникой покинули участок к западу от памятника князю Игорю. Кроме того, члены патруля Миссии снова отметили, что на крайних передовых позициях ВСУ и вооруженных формирований не было вооруженного личного состава, вооружения и техники», – рассказали в Миссии.
Вместе с тем, по наблюдениям СММ, на двух других позициях НВФ, расположенных на холме к югу и юго-западу от моста, также не было ни личного состава, ни техники.
Как отмечается, Миссия продолжит наблюдать за ситуацией.
Напомним, 26 июня возле Станицы Луганской состоялся первый этап разведения сил и средств. Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.
Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.
Позже стало известно, что в соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, НВФ завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской – отошли от пешеходного моста.
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