СБУ готова к встрече украинцев, которых пообещали вернуть из плена «Д/ЛНР» . Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители «Д/ЛНР» собираются вернуть в Украину. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила спецслужба на своей странице в Facebook.

«Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом», – говорится в сообщении.

В СБУ также напомнили, что односторонняя передача Украиной пятнадцати человек была осуществлена еще 26 декабря 2016 года.

Ранее сообщалось, что местные интернет-ресурсы «Л-ДНР» сообщили, что завтра, в пятницу, 28 июня, будут переданы Украине четверо пленных, о чем договорились экс-участник Трехсторонней контактной группы в Минске Виктор Медведчук и «главы» «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.