«Здоровое сердце»: Маленькой Кире из прифронтовой Авдеевки помогли вылечить врожденный порок (Видео). Новости

Маленькая Кира из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) с рождения часто болела и не выдерживала физических нагрузок. Ей даже нельзя было ходить в детский сад. Причина всех проблем – во врожденном пороке сердца.

Еще год назад 5-летняя Кира даже не мечтала о стольких друзьях. Уже несколько месяцев она ходит в детский сад. Благодаря занятиям музыкой многие дети уже раскрыли свои таланты и Кира тоже пробует силы. «Девочки ее приняли хорошо, потому что Кира ласковая, такая милая девочка», – говорит воспитатель-методист Виктория Кива.

Порок сердца у девочки обнаружили случайно, когда она заболела бронхитом. Тогда врачи решили провести полное обследование. «Сказали, что у нас проблемы с сердцем. Что нам нужна будет операция», – сказала мать Киры Яна Чепа.

После этого изменилась жизнь всей семьи. «Врачи-больницы, врачи-больницы. У нас не было возможности ни в садик планировать, гулять ограниченно», – вспоминает мать девочки.

Хирурги предложили закрыть отверстие в сердце устройством окклюдером. «Это маленькая пружинка, которая ставится в проток, чтобы он был закрыт и уже сердце работало правильно», – объяснила Яна Чепа.

Собрать средства на жизненно необходимый имплант семья не смогла. Тогда обратились в благотворительную организацию. Фонд Рината Ахметова приобрел окклюдер, а установили его в Киевском центре детской кардиологии. Теперь Кира чувствует себя прекрасно. «Я чувствую ручкой, как стучит мое сердечко», – поделилась она.

Мама Киры решила поддержать тех, у кого путь к выздоровлению еще впереди, – написала письмо. Послание отправят в Фонд, а оттуда письмо попадет к родителям и детям, нуждающимся в такой поддержке. «Не стоит бояться делать операцию, обращаться за помощью», – считает Яна Чепа.

У этой семьи уже нет повода вспоминать о болезни. «Я когда вижу своего ребенка здоровым и активным, для меня это большое счастье», – поделилась Яна Чепа.

Фонд Рината Ахметова спасает детские сердца с 2013 года. Только за последние 2 года в рамках проекта «Здоровое сердце» проведено уже 98 операций.

Источник: ТК «Донбасс»