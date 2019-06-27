У Станицы Луганской должны быть размещены круглосуточные посты СММ ОБСЕ, – Бондарь. Новости

Констатировать успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет примерно через пять дней с начала процесса, затем стороны должны выполнять следующие пункты Минских соглашений, в частности, размещение на неподконтрольном участке границы постов СММ ОБСЕ. Об этом сказал заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь журналистам возле КПВВ «Станица Луганская», пишет « Сегодня.ua » .

«Прежде всего, создание зоны безопасности на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы. Согласно Минским договоренностям, еще в 2014 году была достигнута договоренность, что СММ ОБСЕ выставляет там в режиме 24/7 свои посты, другие средства наблюдения, и будет осуществлять контроль за перемещением населения и перемещением военной техники, вооружения с территории Российской Федерации и с территории отдельных районов в Российскую Федерацию», – рассказал Бондарь

По его словам, успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет констатировать примерно через пять дней после его начала.

Ранее сообщалось, что Бондарь заявил о том, что в Минске была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Мариуполя (Донецкая обл.). Эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.