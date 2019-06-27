На КПВВ Донетчины обнаружили автомобили, разыскиваемые Интерполом. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 26 июня, пограничники обнаружили два автомобиля, которые были похищены в Украине и разыскивались Интерполом. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" обнаружили два автомобиля, которые находились в розыске по линии Интерпола – "Ford", в розыске с 2014 года и "Honda", в розыске с февраля этого года», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что автомобили, которые были похищены на территории Украины, переданы в полицию.