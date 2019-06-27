Поздравили с Днем Конституции: В Донецке появились украинские листовки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке появились поздравительные листовки с Днем Конституции Украины, который отмечается завтра, 28 июня. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил активист Виталий Овчаренко в своем Twitter.

«В Донецке отметили День Конституции Украины! Сегодня ночью в Донецке неизвестные патриоты расклеили 1000 открыток-поздравлений с Днем Конституции Украины. Листивкы преимущественно расклеивались в центре города улицам Артема, Левицкого и переулка Покришева. Донбасс-это Украина!», – сообщил активист.

Он также сообщил, что в неподконтрольном украинской власти Дебальцево (Донецкая обл.) неизвестные патриоты нарисовали флаг Украины на путепроводе.