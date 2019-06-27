Доехать и не повредить автомобиль: Когда завершат ремонт трассы «Мариуполь – Запорожье» (Видео). Новости

Добраться до города по трассе «Мариуполь – Запорожье» и не повредить автомобиль – задача для водителей невыполнимая уже на протяжении десяти лет. Ведь автодорогу государственного значения капитально никогда не ремонтировали. В этом году на обновление из государственного бюджета выделили почти 1,5 млрд грн.

Из Запорожья в Мариуполь (Донецкая обл.) почти 100 км. По словам специалистов, ежедневно по этой трассе ездят около 10 тыс. автомобилей. По словам водителей, худший участок автодороги – у Розовки (Запорожская обл.). Как рассказал водитель с 40-летним стажем Александр Мелешко, он старается ездить по этой дороге как можно реже.

Правительство выделило деньги на новое покрытие. В прошлом году капитально восстановили участок от Запорожья до Днепра.

Ремонтировать трассу начали еще в 2016 году. В этом году планируют восстановить 30 км дороги. Сейчас подрядчики работают на пяти участках. Один из них – на границе Донецкой и Запорожской областей. Здесь ремонт начали месяц назад.

«Это первый этап, подготовительные работы, дальше идет второй этап – асфальтное звено, кладем первый слой асфальта, третий этап – это второй слой асфальта, а потом финишный этап – это заключающий слой асфальта и обочины, знаки», – рассказал работник подрядной организации Николай Рушинский.

По программе сообщение между областями должны обновить до конца следующего года. Однако в мэрии Мариуполя сомневаются, считая, что средства распределили нецелесообразно – на некоторых участках экономят.

Источник: ТК «Сигма»

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